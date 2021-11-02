Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что сообщения Politico и WP о переброске российской техники поближе к украинской границе являются манипулятивными, а также преувеличенными.

Об этом он рассказал Радио Свобода.

Чиновник настаивает, что западные масс-медиа в этом случае распространяют ложную информацию.

— Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так: то, что они там пишут, — не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают, — уверен секретарь СНБО.

Отдельно он акцентировал, что скоплений, о котором пишут американские журналисты, в реальности нет.

— Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии, — добавил Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, издание Politico получило в свое распоряжение снимки спутника, которые подтверждают информацию о скоплении российских войск вблизи Украины.