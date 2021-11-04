В СБУ просят Минкульт исключить из черного списка лиц, которые угрожают нацбезопасности, актера Валентина Томусяка. В ведомстве назвали его добавление ошибкой.

Об этом пишут «Українські новини», получившие комментарии от Службы безопасности Украины.

«Безопасники» заявили, что уже исправляют досадную ошибку.

— СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление было направлено в Министерство культуры и информационной политики, — сообщило ведомство.

Просчет с актером в СБУ объяснили тем, что хотели применить меры в отношении актеров, снимавшихся в пропагандистском фильме «Солнцепёк».

— Поскольку фамилия Томусяка числилась среди участников съемочной группы, она была включена в соответствующий перечень. Однако тщательное изучение состава съемочной группы свидетельствует, что этот гражданин не принимал участия в съемках, — добавили в ведомстве.

Сотрудники спецслужбы также попросили прощения у артиста в связи с неприятным инцидентом.

Напомним, артист Валентин Томусяк, которого Минкульт добавил в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, заявил об ошибочности сего действа.

Ранее сообщалось, по ходатайствованию СБУ Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которым запрещен въезд в Украину, 32 актерами.