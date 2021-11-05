Глава парламента Руслан Стефанчук оставил свою подпись под законопроектом об олигархах. Для его вступления в силу осталось получить одобрение от президента.
О статусе законопроекта сообщается на веб-портале Верховной Рады.
Путь законопроекта через парламент начался в первых числах июня.
В первом чтении его одобрили в начале июля, во втором чтении одобрили 23 сентября, в первых числах ноября заслушали все правки и предложения.
А уже сегодня, 5 ноября, отправили на подпись Владимиру Зеленскому.
Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. СНБО насчитал 13 олигархов в Украине.
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Глава парламента Руслан Стефанчук оставил свою подпись под законопроектом об олигархах. Для его вступления в силу осталось получить одобрение от президента.
О статусе законопроекта сообщается на веб-портале Верховной Рады.
Путь законопроекта через парламент начался в первых числах июня.
В первом чтении его одобрили в начале июля, во втором чтении одобрили 23 сентября, в первых числах ноября заслушали все правки и предложения.
А уже сегодня, 5 ноября, отправили на подпись Владимиру Зеленскому.
Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. СНБО насчитал 13 олигархов в Украине.