Глава парламента Руслан Стефанчук оставил свою подпись под законопроектом об олигархах. Для его вступления в силу осталось получить одобрение от президента.

О статусе законопроекта сообщается на веб-портале Верховной Рады.

Путь законопроекта через парламент начался в первых числах июня.

В первом чтении его одобрили в начале июля, во втором чтении одобрили 23 сентября, в первых числах ноября заслушали все правки и предложения.

А уже сегодня, 5 ноября, отправили на подпись Владимиру Зеленскому.

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. СНБО насчитал 13 олигархов в Украине.