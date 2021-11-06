По данным на утро 6 ноября боевики 8 раз нарушали «режим тишины», в момент одного из обстрелов ранение получил боец ВСУ.

Об этом информирует штаб ООС.

В направление Причепиловки и Катериновки террористы применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы 120 мм.

Возле Болотяного и Лукагнского враг устраивал обстрелы из минометов калибра 82 мм. В сторону Крымского били сразу из минометов обоих калибров, под Лебединским противник бил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Талаковкой российские оккупационные войски вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов разных систем, а в районе Золотого-4 оккупанты бомбардировали из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Раненный украинский защитник пребывает в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, за предыдущий день террористы открывали огонь, нарушая все соглашения, 9 раз.