Центризбирком заявил, что информация о фальсификациях на последних мэрских выборах в Харькове должна быть тщательно расследована и перепроверена, чтобы не подрывать доверие общественности к избирательной системе.

Заявление опубликовано на сайте ЦИК.

Представители Центральной избирательной комиссии уточнили, что суды продолжают выяснять прозрачность выборов.

— На сегодняшний день вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда. Так, по имеющейся в Центральной избирательной комиссии информации, в производстве суда находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке, — сказано в сообщении.

В Центризбиркоме акцентировали, что готовы всячески поддержать проверку сообщений о вероятных фальсификациях при подсчете бюллетеней.

— В то же время подтверждение фактов фальсификации может иметь негативные последствия, подрывать доверие к институту выборов в Украине и нивелировать отдельные демократические достижения нашей страны. Поэтому достаточно важна и ценна роль независимого наблюдения общественных организаций за избирательным процессом, что способствует честному проведению выборов, — заявили в комиссии.

В ЦИК заверили, что всячески ожидают компетентной оценки «сложившейся ситуации в рамках правового поля».

Напомним, ОПОРА готовит иск в суд по итогам выборов мэра Харькова.









