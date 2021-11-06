Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не может игнорировать тот факт, что Россия наращивает бронетехнику в нескольких сотнях километров от границы.

Слова политика приводит пресс-служба «Европейской солидарности».

Лидер евроцентричной партии подчеркнул, что, в первую очередь, Киеву нужно посоветоваться с иностранными партнерами.

— Что нужно было сделать нашим Вооруженным силам — провести немедленные консультации с американцами и НАТО. В свое время в 2014-2016 годах мы получали эти спутниковые снимки совершенно тайно, без права передачи это кому-либо относительно дальнейших действий врага, — вспомнил Петр Порошенко.

Глава политсилы перечеслил, что, по его мнению, должна предпринять власть на этом этапе.

— Созвать заседание Совбеза ООН. Во времена моего президентства мы это созвали каждый квартал. Сейчас за 2,5 года было только две подобные консультации. И американцы, и британцы, и французы — постоянные члены Совбеза нам помогут. Второе – созыв постоянного комитета ОБСЕ. Третье, срочные консультации министра или начальника Генерального штаба в Брюсселе провести эти консультации. И остальные позиции, которые я готов на сегодняшний день просто посоветовать. Потому что без этого быть уверенными в национальной безопасности государства невозможно, — акцентировал лидер партии.

Бывший президент предупредил, что Россия может очень быстро перекидывать большие соединения.

— Я призываю быть абсолютно ответственными в анализе решений. В современной войне совершенно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч людей вдоль границы. С 2014 года Путин построил несколько железных дорог для быстрого опрокидывания своих войск на 300-400-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы. 8-я ударная гвардейская армия, в ведении которой есть первый и второй армейские корпуса в ОРДо-ОРЛО со штаб-квартирой в Новочеркасске. 20-я гвардейская армия со штаб-квартирой в Воронеже. Здесь упомянули первую крупнейшую в мире танковую армию, как россияне считают, что это самое современное соединение в вооруженных силах РФ. Это представляет для нас огромную угрозу, — объясняет Петр Порошенко.

Политик отметил, что с Путиным бессмыслено договариваться, на него нужно давить.

— Может, высшее политическое руководство Украины не хочет раздражать Путина? Может, это потому, что они готовятся к переговорам по энергетике, экономике, импорту газа, углю, электроэнергии? Может быть, чтобы посмотреть и увидеть в глазах Путина мир? Я хочу сказать по собственному опыту, вы его там не увидите. А чтобы победить, в глазах врага нужно увидеть страх. Когда он будет в опасности из-за мощной международной солидарности всего мира с Украиной. И сейчас самое время для того, чтобы действовать эффективно, — убежден глава государства до 2019 года.

Напомним, в Минобороны спрогнозировали, когда российских войск возле Украины станет больше.