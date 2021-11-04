Уже этой зимой, в декабре 2021 – январе 2022 года, как выяснила украинская разведка, Россия планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной. В Министерстве обороны утверждают, что все под контролем.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире «Украина 24», цитируя слова разведки.

Она отметила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе.

— Ситуация контролируется и на сегодня это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны. Разведка отслеживает движение этих сил, – утверждает чиновник.

По ее словам, на протяжении второго полугодия 2021 года вблизи границы с Украиной вооруженные силы РФ проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений.

Мол, движение, которое сейчас фиксируют СМИ, связано с тем, что время вооружения и техника хранились в определенном месте. Украинцам не следует беспокоиться, ведь ситуация под контролем, добавила Маляр.

Замминистра уточнила, что вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.

Напомним, издание Politico получило в свое распоряжение снимки спутника, которые подтверждают информацию о скоплении российских войск вблизи Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что сообщения Politico и WP о переброске российской техники поближе к украинской границе являются манипулятивными, а также преувеличенными.