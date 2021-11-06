На 88-году году умер Ефим Звягильский, которого называли «старейшиной» донецкого клана. Он успел войти в число основателей «Партии регионов», состоял в Верховную Раде на протяжении 8 каденций и неполный год занимал пост премьер-министра в начале 90-х.

О смерти политика написала его знакомая Татьяна Зелькина.

Звягильский 5 дней назад попал в реанимацию от коронавирусных осложнений, из которой уже не выбрался.

— Сегодня не стало очень близкого мне человека. Ефим Леонидович Звягильский был для меня не просто клиентом. Он был старшим другом. Он был человеком, который всегда по - отечески говорил со мной по душам. Который всегда искренне интересовался, что происходит в моей в жизни. Которого было интересно слушать часами, так как он прожил очень насыщенную жизнь. Он был глубоким и мудрым. Он создал много и многих, — сказано в некрологе.

Ефим Звягильский — политический деятель, единственный пример депутата, который сумел войти в парламент за 8 созывов, закончил политическую карьеру только при последнем, 9 созыве. С сентября 1993 по июнь 1994 исполнял обязанность премьер-министра Украины, один из людей, ставших фундаментом «Партии регионов».

Напомним, в ночь с 7 на 8 октября в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.