Сегодня, 6 ноября, в Харьковском окружном административном суде началось рассмотрение исков общественной организации ОПОРА против райизбиркомов, где наблюдатели выявили несоответствие в голосах.

Об передает «Суспільне».

Первый гражданской сети направлен против Новобаварской РИК, где наблюдались расхождения в результатах. ОПОРу представляет координатор по Харьковщине Николай Зинченко, наблюдатель Павел Носик и юрист Павел Романюк. Интересы Игоря Терехова защищает Александр Мартынов.

Харьковская ЦИК направила судье объяснения в письменном виде и ряд спорных протоколов (№631177, 631180, 631189, 631193, 631197? 631200, 631201, 631205, 631211). Члены ОПОРы взяли отвод, чтобы изучить новые материалы.

Второй иск общественников нацелен на Основянскую районную избирательную комиссию. ТИК направила в суд протокол непрерывного заседания районной комиссии, а также протокол участковой избирательной комиссии №631675, где наблюдатели выявили подозрительные моменты. Избирком Харьковщины в этом случае также предоставил объяснения, приобщенные к делу. Истцам дали время изучить документы.

Еще один иск от ОПОРы будут рассматривать завтра.

Напомним, после победы Терехова стало известно, что ОПОРА готовит иск в суд по итогам выборов мэра Харькова.