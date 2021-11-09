Россия перекинула батальон основных боевых танков Т-80У на железнодорожный вокзал в Воронежской области. Журналисты считают, что технику сгруппируют на полигоне Погоново, где этой весной уже наблюдалось наращивание российских войск.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство кратко напомнило хронологию событий в регионе.

— В последние недели время от времени вспыхивали боевые действия между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны. Украина впервые применила дрон турецкого производства для атаки сепаратистской гаубицы в ответ на удар, в результате которого 26 октября погиб один солдат и был ранен другой … В пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США «внимательно» следят за необычным наращиванием военной активности России возле Украины, — сказано в материале.

Bloomberg отмечает, что военные аналитики из Великобритании довольно серьезно оценивают последние маневры России и рекомендуют избегать недоценивания противника.

— В отличие от довольно открытого наращивания сил весной 2021, недавнее развертывание российских войск является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. Эти действия были направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы, — заключают журналист Генри Миллер.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что сообщения Politico и WP о переброске российской техники поближе к украинской границе являются преувеличенными.

Ранее издание Politico получило в свое распоряжение снимки спутника, которые подтверждают информацию о скоплении российских войск вблизи Украины.