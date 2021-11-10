Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, заключенный в больницу при Глданской тюрьме, не имеет возможности проконсультироваться со своими адвокатами, ему не дают с ними встретиться.

Об этом заявила гражданская жена политика Елизавета Ясько.

Защитники Саакашвили не понимают, где находится их клиент.

— По состоянию на данный момент: с утра адвокаты находятся у ворот Глданской тюрьмы, но их не пускают внутрь и не сообщают, где находится Михеил Саакашвили. Есть информация, что сегодня запланировано (якобы) судебное заседание по одному из дел Михеила, — передает депутат Верховной Рады Украины.

Тбилисский горсуд назначил заседание по делу Саакашвили на 10 ноября и потребовал его личное присутствия, несмотря на то, что ранее пенитенциарная служба Грузии утверждала, что бывшего президента будут судить прямо в тюрьме.

Ранее сообщалось, позавчера экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на вертолете перевезли из тюрьмы Рустави в Глданскую тюремную больницу.

А вчера начался бессрочный протест за его освобождение.