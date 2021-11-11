Правительство Чехии с премьер-министром Андреем Бабишем, который был в Pandora Docs, уходит в соответствии с результатами парламентских выборов.

Об этом пишет iDNES.

Согласно юридической процедуре, теперь президент Милош Земан обязан принять отставку и выбрать нового премьер-министра.

Правительство Бабиша подало в отставку сразу после учредительного собрания по итогам выборов, заявление уже обработано и лежит в канцелярии президента, остается получить его подпись.

При этом Конституция страны допускает, чтобы лидер Чехии разрешил правительству в отставке продолжать выполнение служебных обязанностей до формирования нового Кабинета министров. Поэтому уже завтра Андрей Бабиш вновь появится в парламенте на заседании по вопросу популяризации вакцинации против ковида.

Напомним, согласно Pandora Docs, Андрей Бабиш заплатил за замок на Лазурном побережье 22 миллиона долларов.

А неделю назад, 3 ноября, центристские и правоцентристские партии в Чешской Республике достигли соглашения о формировании коалиционного правительства без бывшего премьера Андрея Бабиша.