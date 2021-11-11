Второй апелляционный административный суд в Харькове отверг требования кандидата Михаила Добкина о пересчете голосов по 4 районам. Игорь Терехов, набравший больше 50% голосов и досрочно победивший в первом туре, в скором времени вступит в должность.

Об этом передает «Укринформ».

Адвокат Добкина Анатолий Родзинский заявил, что коллегия суда приняла решение без возможности обжалования.

— Коллегия судей Второго апелляционного административного суда отказала Добкину и ОПОРЕ в пересчете голосов в 4-х районах города: вчера около 23:00 — в Холодногорском и Слободском, а только что — в Новобаварском и Основянском, — сообщил юрист.

Как сообщалось, гражданская сеть ОПОРА провела свою аналитику прошедших мэрских выборов в Харькове и пришла к выводу, что Игорь Терехов, вероятно, получил высокие результаты из-за пассивности избирателей и благодаря тому, что административный ресурс был на его стороне.

Позже стало известно, что ОПОРА выявила очередные несоответствия данных протоколов подсчета голосов на выборах городского головы Харькова на избирательных участках, где были ее наблюдатели, с протоколами районных территориальных комиссий.

В итоге Харьковский окружной административный суд трижды за день отказал гражданской сети «ОПОРА» в удовлетворении исков о пересчете голосов на выборах мэра города.