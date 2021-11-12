Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, как в ведомстве планируют противостоять попыткам прорыва границы мигрантами. В частности, он заявил о заимствовании опыту у коллег из ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина.

— Наша механика будет похожа на противостояние на литовской границе и на границе с Польшей, — заявил глава МВД.

Министр сообщил, что будут определены места скопления мигрантов, и в случае их направления в Украину — разведка будет информировать, куда именно они двигаются, и «там уже будут находиться мобильные группы».

— Главная цель — не допустить массового прорыва границы, — заверил он.

Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и страны Евросоюза обвинили Беларусь в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.