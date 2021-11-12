Нардеп от «ОПЗЖ» Тарас Козак 10 ноября намеревался пролететь в РФ на частном джете, однако самолет не пустили в украинское воздушное пространство.

Об этом информирует РБК-Украина, опираясь на свой источник.

Служба безопасности Украины и Украэрорух не дали возможность борту попасть в украинское небо. Козак пытался замаскировать подсанкционный самолет и дляя этого даже сменил номер с Т7BRG на T7GIV, однако и эта предосторожность не спасла ситуацию.

— Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработала совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит бизнес-джета, — уточнили в СБУ.

Ранее сообщалось, Печерский районный суд Киева дал разрешение Службе безопасности на задержание народного депутата Украины Тараса Козака еще в мае. С весны он не появлялся на территории страны.