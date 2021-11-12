Подконтрольный России «Центральный районный суд Симферополя» незаконно арестовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева из-за того, что он пришел помочь задержанным активистам.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова.

По ее информации, 25 октября Эдем пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ «Крымского гарнизонного военного суда» за поддержку фигурантов «красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир».

В связи с этим в отношении Эдема был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции).

Суд назначил ему административное наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тысячи рублей (приблизительно 1400 гривен). Его поместили в изолятор временного содержания в Симферополе для отбывания наказания.

— Считаю решение так называемого суда примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар, – подчеркнула Людмила Денисова.

Как пишет hromadske, Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Рэмзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева.

Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки. Омбудсмен считает это нарушением права на защиту, гарантированное статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности.

— Призываю мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод во временно оккупированном Крыму со стороны оккупационных властей, – написала она.

Напомним, что Европейский Союз осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на временно оккупированной украинской территории Крыма с 15 октября по 14 ноября.