Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк убежден, что перенаправление миграционного потока со стороны ЕС в Украину — вопрос дней.

Об этом он упомянул в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 12 ноября.

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов считает, что Беларусь уже можно считать аннексированной Владимиром Путиным.

— Российские военнослужащие, самолеты уже захватили белорусское пространство. По моему убеждению, это уже завершение аннексии Беларуси. Александр Лукашенко никакой не «батька». Он — международный преступник. И его начальник Путин — такой же международный преступник. Эти двое представляют угрозу нашей стране, — подчеркнул Арсений Яценюк.

По его мнению, в Кремле в ФСБ сейчас планируют, как перенаправить миграционный поток со стороны Европейского Союза в Украину. «И это вопрос дней — это будет или нет», — сказал политик.

Он подчеркнул, что украинские власти должны срочно требовать от Европейского Союза совместных консультаций, как решать эту проблему. «Потому что это не просто проблема Европейского союза. Это проблема также Украины», — добавил Арсений Яценюк.

— Это очень серьезная проблема, и в этой проблеме должен быть ответ в том числе и ЕС. Нельзя постоянно пригибаться под Путиным. Он и перекрывает газ, и отправляет мигрантов, угрожает НАТО, угрожает Европе. Мы как Украина защищаем себя. Мы защищаем границы ЕС. Можете ли вы не пускать ему «Северный поток-2»? Покажите ему, что вы его не боитесь. Мы, как Украина, это показали. Поэтому нам здесь нужно единство с Европой и общая сила. Это не первое и не последнее испытание, которое нам Путин будет показывать, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Народный фронт» считает идеи о переносе выборов и президентской республике попыткой удержаться в своих креслах.