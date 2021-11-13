Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение, которое предусматривает выделение Лондоном кредитна 1,7 млрд фунтов стерлингов на развитие флота.

Как пишет Зеркало недели, соглашение подписал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Как сообщается, Украина получит кредит на 10 лет. За эти деньги Украина планирует построить восемь ракетных катеров, купить у Британии два тральщика и создать в Украине две военно-морские базы.

Известно, что договоренности по развитию ВМС Украины были достигнуты год назад — во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

В начале ноября сообщалось, что из Балтимора в Украину вышли два патрульных катера класса Island: они входят в американскую помощь.