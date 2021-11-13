Украинские медиа 13 ноября опубликовали якобы протокол допроса народного депутата Гео Лероса, рассказывавшего о жесте Владимиру Зеленскому в Верховной Раде. Однако в Госбюро расследований документ был назван фейком.

«Документ» опубликовали Цензор.Нет и Страна.ua, информирует hromadske.

Согласно протоколу, Гео Лерос якобы рассказывал, что жест «средний палец» возник во время битвы между англичанами и французами под Азенкуром во времена Столетней войны.

— Если бы президент Зеленский не играл писюном на рояле, а учил историю в своем криворожском университете, он бы знал об этом уникальном историческом событии. Потому что жест, о котором идет речь в подозрении, означал, что я не боюсь и готов сражаться исключительно в политическом поле, — якобы сказал депутат и добавил, что если бы ему дали говорить на трибуне, он сказал бы о готовности политической борьбы.

В Государственном бюро расследований отреагировали на информацию журналистов, назвав документом фейком.

— Эта информация является фейком, поскольку в материалах уголовного производства документ, изображенный на фото, отсутствует. Просим СМИ проверять свои источники информации и не дезинформировать общество, распространяя фейки, — говорится в сообщении.

Сам Гео Лерос написал, что «ГБР — лживое кодло». В комментарии «Украинской правде» он сказал, что протокол «очень похож». «Поскольку у меня нет протокола на руках, не могу сравнить», — добавил депутат.

Напомним, Офис Президента заставил одного из заместителей генпрокурора подписать подозрение Гео Леросу «за средний палец в Верховной Раде».