Офис Президента заставил одного из заместителей генпрокурора подписать подозрение Гео Леросу «за средний палец в Верховной Раде».

Об этом внефракционный нардеп заявил в эфире телеканала «Украина 24», пишет Цензор.НЕТ.

— Во-первых, по моей информации, на протяжении нескольких дней генеральный прокурор отказывался подписывать мне подозрение, понимая политически мотивированную абсурдность этого подозрения. Они нашли одного из замов, которого буквально заставил Офис Президента подписать это подозрение. И утром сегодня мне его вручили, – сказал он.

Он также назвал свое действие импульсивным, поскольку президент Владимир Зеленский уволил его с поста своего советника.

— Было забавно слышать от «Слуги народа» о сакральности институции. Безусловно, мое действие было импульсивным. Более того, в другой ситуации я бы даже осудил такие действия со стороны какого-то народного депутата по отношению к президенту. Но учитывая то, что президент Зеленский на обмане и на предательстве зашел в президенты Украины, и то, с какой сильной ухмылкой он смотрел на меня... Это буквально ухмылка всем украинцам, он ведет предательскую политику по отношению ко всем украинцам, в том числе к своим избирателям. Поэтому это было импульсивное действие, я прекрасно это понимаю. Оно не было запланированным, как ГБР это пытается преподнести, якобы целая запланированная акция была. Я импульсивно отреагировал на эту ухмылку, так как Зеленский уволил меня с поста советника президента. Безусловно, я считаю, что такого поведения не должно быть в Верховной Раде. Но учитывая контекст, который сегодня есть у нас в стране, я не жалею о совершенном, – отметил парламентарий.

Напомним, что депутату Верховной Рады Гео Леросу вручили подозрение по 296 статье УК «Хулиганство» в связи с его средним пальцем, который он продемонстрировал президенту Владимиру Зеленскому. Поступок, за который Лерос получил статус подозреваемого в криминале, депутат совершил 4 ноября.