Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин считает, что открытое против него уголовное дело сфабриковано СБУ и ГБР на заказ Офиса президента Украины и вскоре будет закрыто.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

— Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса Президента. Оно носит чисто политический характер, и я понимаю, что их интересует совсем не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след Коломойского. Это у него такое «тонкое чувство юмора», чтобы таким образом поздравлять с днем рождения, — написал он в комментарии, переданном агентству.

Владимир Демчишин подчеркнул, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт.

— Относительно юридической составляющей она не выдерживает никакой критики. Потому что априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с оплатой налогов в украинский бюджет. В целом, я горжусь достижениями нашей команды в энергетической сфере. Сначала мы спасли страну от веерных отключений и энергетической катастрофы, уготованной нам Кремлем. А потом смогли отказаться от российского газа, от российского электричества и от российского антрацита, — написал экс-министр энергетики.

Кроме того, Владимир Демчишин выразил сомнение в профессионализме нынешнего руководства сферой энергетики.

— А что теперь? А судьи кто? Те, кто не обеспечил достаточных запасов, ни угля, ни газа до зимы. Те, кто ради «аварийной помощи» готов сделать рукопожатным марионетку Путина Лукашенко? Те, кто поставил страну на грань энергетической катастрофы? А нам всем остается только на Бога надеяться, чтобы дарил теплую зиму и не застудил Украину сибирскими морозами, — считает экс-министр.

По его мнению, открытое производство необходимо власти для отвлечения внимания.

— Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие «рейтинговые» дела за последние два года. Такой же подлог. Время нас рассудит. А пока обанкротившиеся власти дилетантов пытаются от своего управленческого провала отвлечь внимание пусть и пустыми, но громкими уголовными делами, — сказано в комментарии.

Экс-министр убежден, что дело «фабриковали под заказ и на скорую руку».

— Как правило, наиболее шумно у них по пятницам, когда дело подгоняют, чтобы Слуги рассказывали о нем на вечернем ток шоу. Хотя за последние годы я в качестве свидетеля по разным делам не раз посещал правоохранительные органы, никто и никогда не задал мне никаких вопросов в угольном деле, — подытожил Владимир Демчишин.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Владимиру Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал пост министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года.

Подозрение объявлено по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины — содействие террористической группе или террористической организации.