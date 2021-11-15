В Украину поступила очередная — уже четвертая — партия оборонной помощи из Соединенных Штатов Америки: около 80 тонн боеприпасов.

Об этом в Facebook сообщает посольство США в Украине.

— Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что это демонстрирует приверженность Соединенных Штатов успеху стабильной, демократической и свободной Украины. А также напомнили, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.