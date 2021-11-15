ЕС расширит санкции против Беларуси в ответ на кризис на восточной границе блока.

Об этом сообщили дипломаты ЕС в Financial Times.

Дипломаты ЕС сообщили, что блок составляет список лиц и организаций, участвующих в перемещении людей из таких стран, как Сирия, Йемен и Ирак, к границе Беларуси и ЕС.

В частности, ЕС рассматривает санкции в отношении двух десятков белорусских чиновников.

Также в проект списка входит гостиница «Минск» для размещения мигрантов в стране и сирийский перевозчик Cham Wings.

Отмечается, что с 7 ноября Cham Wings выполнила четыре рейса из Дамаска в Минск. 13 ноября авиакомпания сообщила, что останавливает полеты в Беларусь «немедленно».

Кроме того, в санкционный список может попасть аэропорт Минска. По словам дипломатов, государства-члены разделились во мнениях о том, следует ли применять эти меры к аэропорту с учетом связанных с этим юридических сложностей.

Окончательный список людей и организаций будут согласовывать несколько недель, пока ЕС будет согласовывать свои действия с союзниками.

Как сообщалось, в связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 договора о НАТО — она предусматривает начало консультаций с союзниками по Альянсу.