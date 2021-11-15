Начальник отдела санинспекции администрации Заводского района Андрей Веремейчук считает, что виной образования многих свалок в городе являются сами горожане.

Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

По его словам, подрядчики, нанятые администрацией для ликвидации свалок, еженедельно вывозят мусор, однако свалки появляются снова.

— Проблема возникновения стихийных свалок в районе - многогранна. Прежде всего, если говорить откровенно, она происходит от осознанности граждан, которые проживают в нашем районе. Некоторые люди безответственно относятся к обращению с отходами – создают мусорники. Подрядчики администрации ежедневно вывозят бытовые отходы по магистральным улицам. Также все свалки на территории район убираются как минимум раз в неделю. Но они снова образуются. Мы ведем разъяснительную работу с жильцами, также проводятся рейды, составляются административные протоколы о нарушениях правил благоустройства, – сказал Андрей Веремейчук.

Андрей Веремейчук

Решение проблемы он видит в установке крупногабаритных контейнеров в районе и раздаче малых контейнеров жителям частного сектора. Он отметил, что в Заводском районе уже несколько лет стоят баки объемом по 10 м3, что способствует уменьшению количества стихийных свалок.

Отметим, что в январе администрация Заводского района заключила договор с ФЛП Негура Иваном Васильевичим на 3 миллиона 359 тысяч 650 гривен на уборку стихийных свалок.

Также в октябре администрации объявила еще один тендер, на 3,4 миллиона, однако он не состоялся в связи с подачей только одной заявки.

Напомним, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Также в апреле 2021 года глава администрации Центрального района Александр Берёза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич недавно отозвался о николаевцах, выбрасывающих мусор в неположенных местах, как о «существах, которых трудно назвать людьми».