Этой осенью на полигоне в оккупированном Крыму российский спецназ готовили к захвату административных зданий на юге и востоке Украины.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах.

Согласно сценарию РФ, подразделения СВР, ФСБ и ГРУ отрабатывали захват и удержание стратегических объектов и зданий власти на востоке и юге Украины, чтобы выдать это за «народно-освободительный рух».

Следующий акт спектакля заключался в том, что марионеточные движения взывали бы к России с просьбой ввести войска в регионы и «вернуть мир». Дальше дело оставалось за десантом так называемых «российских миротворцев».

Издание, опираясь на собеседников, отмечает, что, помимо быстрых ударов спецназа, сценарий включал в себя наступление на Донбассе и наращивание ударного кулака на украинско-белорусской границе.

«Зелёные человечки» — название российских оккупантов в военной форме без знаков различия, аннексировавших Крым в 2014 году.

Напомним, в НАТО отреагировали на действия РФ у границ Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и даже готов реагировать на изменения обстановки.