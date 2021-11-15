Ближневосточные беженцы, прилетающие в Беларусь, еще не появлялись на украинской границе. Скрытых попыток пересечения границы также не фиксировали.
Об этом УНН рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Тем не менее на границе не прекращается подготовка к подходу групп мигрантов со стороны Беларуси. Госпогранслужба укрепляется резервами из других ведомств, которые помогают в патрулировании трудных участков.
— Ситуация не изменилась, мы не фиксируем групп нелегальных мигрантов рядом с нашей границей, которые собирались бы из Беларуси. Также не отмечалось попыток пересечь границу Украины нелегальными мигрантами, — добавил Андрей Демченко.
Ранее сообщалось, министр обороны Алексей Резников предостерег желающих помочь нелегальным мигрантам из Беларуси.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Ближневосточные беженцы, прилетающие в Беларусь, еще не появлялись на украинской границе. Скрытых попыток пересечения границы также не фиксировали.
Об этом УНН рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Тем не менее на границе не прекращается подготовка к подходу групп мигрантов со стороны Беларуси. Госпогранслужба укрепляется резервами из других ведомств, которые помогают в патрулировании трудных участков.
— Ситуация не изменилась, мы не фиксируем групп нелегальных мигрантов рядом с нашей границей, которые собирались бы из Беларуси. Также не отмечалось попыток пересечь границу Украины нелегальными мигрантами, — добавил Андрей Демченко.
Ранее сообщалось, министр обороны Алексей Резников предостерег желающих помочь нелегальным мигрантам из Беларуси.