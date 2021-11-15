На съезде политической партии «Слуга народа» избрали новую главу партии. Ей стала заместитель главы фракции СН в Верховной раде Елена Шуляк.

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук в своем Telegram.

— Елена Шуляк возглавила партию «Слуга народа». Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность, — отметила Юлия Палийчук.

Елена Шуляк является заместителем главы фракции «Слуга народа», а также заместителем главы комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Елена Шуляк возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам градостроительства.

Напомним, предыдущий глава партии — вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил о своем решении сложить полномочия неделю назад. Он пожелал сосредоточиться на работе в парламенте.