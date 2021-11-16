Министр обороны Алексей Резников планирует на этой неделе посетить Вашингтон для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джона Кирби в комментарии CNN
Спикер сообщил, что в США ожидают, что новый министр Резников едет в Вашингтон для «ознакомительной» встречи с министром обороны и главой Пентагона Остином.
Джон Кирби уточнил, что они обсудят ситуацию с региональной безопасностью.
Напомним, 13 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный посетили объекты инфраструктуры на побережье Азовского моря. Алексей Резников также посетил 406-ю бригаду и Корпус морской пехоты, которые дислоцируются в Николаеве.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Министр обороны Алексей Резников планирует на этой неделе посетить Вашингтон для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джона Кирби в комментарии CNN
Спикер сообщил, что в США ожидают, что новый министр Резников едет в Вашингтон для «ознакомительной» встречи с министром обороны и главой Пентагона Остином.
Джон Кирби уточнил, что они обсудят ситуацию с региональной безопасностью.
Напомним, 13 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный посетили объекты инфраструктуры на побережье Азовского моря. Алексей Резников также посетил 406-ю бригаду и Корпус морской пехоты, которые дислоцируются в Николаеве.