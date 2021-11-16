Министр обороны Алексей Резников планирует на этой неделе посетить Вашингтон для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джона Кирби в комментарии CNN

Спикер сообщил, что в США ожидают, что новый министр Резников едет в Вашингтон для «ознакомительной» встречи с министром обороны и главой Пентагона Остином.

Джон Кирби уточнил, что они обсудят ситуацию с региональной безопасностью.

Напомним, 13 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный посетили объекты инфраструктуры на побережье Азовского моря. Алексей Резников также посетил 406-ю бригаду и Корпус морской пехоты, которые дислоцируются в Николаеве.