Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также о признании товаров из оккупированных частей в российских госзакупках.

Об этом пишет «Украинская правда».

Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры, смягчающие условия для допуска на российские рынки товаров из «ДНР» и «ЛНР». Среди мер — допуск товаров из оккупированных Россией территорий к госзакупкам наравне с российскими и отсутствие количественных ограничений экспорта и импорта для товаров, перемещающихся между РФ и «ДНР» и «ЛНР».

Владимир Путин также поручил определить пункты пропуска на границе с РФ, через которые будут перемещаться эти товары.

Также Владимир Путин пообещал оккупированным территориям гуманитарную поддержку, которую будут указывать на «период до политического урегулирования», а также «на фоне снижения уровней жизни в условиях продолжающейся экономической блокады» и ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях востока Украины Россия поддерживает мощную группировку численностью 35,5 тысячи человек.