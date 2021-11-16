Депутат от «Слуги народа» Владислав Трубицын пытался ударить коллегу из «Единства» Ярослава Федоренко в здании Киевской городской государственной администрации.

Об этом уведомляет Depo.ua, ссылаясь на канал «ПриСлуга» в Telegram.

Указывается, что Владислав Трубицын пытался ударить Ярослава Федоренко из-за ревности, впрочем, ему удалось только свалить с ног свою коллегу по партии Евгению Кулебу.

— Нам на почту PriSluga@protonmail.com кинули видео, где пьяный в хлам депутат от «Слуг» Владик Трубицын в колонном зале КГГА сначала обнимается с главой фракции слуг Евгенией Кулебой, затем приревновал ее к депутату от «Единства» Ярику Федоренко и попытался ударить последнего. Но градус алкоголя сделал свое, и все, что вышло у пьяного Трубицына, это сбить с ног коллегу по фракции Женю Кулебу (между прочим супруга главы МИД), — говорится в подписи к видео.

Напомним, депутат Львовского городского совета от партии «Европейская солидарность» Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания в сессионном зале.