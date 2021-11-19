Бывший глава ГУР МО Василий Бурба не смог приехать на программу «Свобода слова с Савиком Шустером», потому что его вызвали на допрос в СБУ.

Об этом ведущий Савик Шустер заявил в эфире программы, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Василий Бурба должен был быть в прямом эфире, но получил из СБУ уведомление о вызове на допрос, и потому не смог принять участие в дискуссии.

Поэтому Василий Бурба приехал в студию в первой половине дня и озвучил свою позицию по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера».

Он рассказал, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

Отметим, ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не ответил на приглашение в студию «Свободы слова Савика Шустера», чтобы обсудить вопрос по «вагнеровцам».