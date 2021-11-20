Беженцы из стран Ближнего Востоке в попытке перейти через белорусско-польскую повредили два полицейских фургона поляков.

Эту информацию сообщили в Подлясском воеводстве Польши.

Так, в 16:00 группа мигрантов пошла на прорыв при поддержке белорусских силовиков, но их атаку отбили.

Полицейские машины были разбиты, а попытку пресекли, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, группа приезжих из стран Ближнего Востока, которая хотела пересечь границу, закидывала польских офицеров и солдат всем, что попадалось под руку.

Напомним, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.