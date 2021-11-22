В среду, 24 ноября, состоится заседание внеочередной сессии Николаевского областного совета VIII созыва. Оно пройдет в формате видеоконференции.

Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Анна Замазеева, сообщила она на своей странице в Facebook.

— Главный вопрос сессии — поддержка всех наших больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Спасибо руководству и профильным специалистам Николаевской ОГА, которые оперативно и профессионально отработали и, с учетом предложений Николаевского областного совета — глав «медицинской» и «бюджетной» комиссий, сформировали проект решения областного совета по неотложным вопросам по предотвращению распространения и ликвидации последствий, вызванных вспышкой COVID −19 и поддержки наших больниц в условиях пандемии, — отметила она.

На сессии депутатам предложат перераспределить 4 миллиона гривен. 1 миллион 593 тысячи 675 гривен из них изыскали за счет уменьшения расходов областного совета, остаток — за счет других распорядителей средств.

— Уверена, что после рассмотрения предложенного проекта решения на профильных комиссиях депутаты Николаевского областного совета поддержат его на сессии и эти средства, как и 10 миллионов гривен из резервного фонда областного бюджета, которые были выделены на этой неделе, станут дополнительной поддержкой для наших медиков в борьбе с пандемией COVID-19 в текущем бюджетном году, — добавила Анна Замазеева.

На сессию также будут вынесены вопросы, которые прошли профильные комиссии ранее. В связи с карантинными ограничениями сессия пройдет в онлайн формате. Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте областного совета в день заседания.

Напомним, сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться 12 ноября перенесли в связи с приездом мониторинговой группы Министерства здравоохранения.

На сессии должны были рассмотреть вопросы, связанные с предотвращением распространения COVID-19. До этого стало известно, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким через сессию облсовета хочет выделить деньги на установку кислородных станций и лекарства для больниц Николаевщины. В итоге эти средства он выделил своим распоряжением из резервного фонда.