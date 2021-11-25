Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, лидер Социал-демократической рабочей партии, подала в отставку спустя несколько часов после избрания из-за выхода партии «зеленых» из коалиции.

Об этом сообщает Associated Press.

— Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности, — заявила Магдалена Андерссон на пресс-конференции.

Она сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Также отставка произошла после того, как однопалатный парламент не поддержал проект бюджета, предложенный правительством, а выбрал голосованием бюджет оппозиции.

Ранее Магдалена Андерссон занимала должность министра финансов.

Напомним, прежний премьер-министр Швеции Стефан Лёвен потерял власть в результате вотума недоверия.