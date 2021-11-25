Военно-морские силы США направили в Черное море эскадренный миноносец с ракетным вооружением.

Об этом сообщает TheБабель со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС.

Сообщается, что миноносец USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для «действий с нашими союзниками по НАТО и партнерами».

Вероятно, миноносец будет участвовать в учениях. Также он усилит присутствие НАТО в регионе на фоне активизации учений и скопления войск России для вторжения в Украину, которое может произойти в январе-феврале 2022 года.

Напомним, украинские военно-морские силы провели тренировки с кораблями ВМС США, Турции и Румынии в акватории Черного моря.