Социальная сеть Facebook наложила блокировку на публичную страницу «Укртрансгаза».

О неудобстве сообщили в «Нафтогазе».

В нацкомпании предположили, что бан могли выдать за пост про помощь военным на фронте.

— Против наших представительств в интернете давно работает сплоченная и агрессивная армия ботов преимущественно русского происхождения. Они активно сорят в однотипных комментах и синхронно жалуются Facebook на «недопустимый контент» или на то, что «страница выдает себя за другую компанию», — сказано в соообщении.

В «Нафтогазе» предположили, что фейсбук-страницу «Укртрансгаза» забанили из-за жалоб на пост о помощи военным. Компания уже обжаловала решение Facebook и надеется, что соцсеть верифицирует страницы ее подразделений и связанных с «Нафтогазом» предприятий.

— Недавно инициировали информационную атаку на руководительницу прессслужбы «Нафтогаза» Елену Коноплю за отказ предоставить устный комментарий и просьбу написать официальное обращение. В течение нескольких дней Елена получала сотни звонков и сообщений с оскорблениями и угрозами, из-за чего обратилась в полицию, — поделились деталями в компании.

Ранее сообщалось, компания Facebook Inc прекратила функционирование своей системы распознавания лиц, которая автоматически идентифицирует пользователей на фотографиях и видео.