Правительство принял распоряжение о начале работы Бюро экономической безопасности. Однако в БЭБ твердят о кадровом голоде и отсутствии помещений.

Об этом написал LB.ua.

— Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства, — сказано в распоряжении Кабмина под №1493.

Тем временем, в Бюро указали на моменты, которые могут помешать запуску.

— Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделили специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений, — предостерегли в новосозданном ведомстве.

Напомним, глава общественной организации «Профсоюзная организация Николаева «Сильные вместе» Денис Жело был избран представителем в кадровую комиссию по отбору сотрудников в новосозданное Бюро экономической безопасности от Совета общественного контроля в конце сентября.