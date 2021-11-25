Народный депутат Вадим Новинский заявил, что внес 30 миллионов залога за мэра Одессы Геннадия Труханова, потому что у них «давняя история дружбы».

Об этом он рассказал в комментарии «Украинской правде».

— Это я внес залог. Когда в суде было озвучено решение о мере пресечения, я позвонил по телефону и предложил Геннадию Леонидовичу свои услуги. Он не отказался. Я с 2014-го всегда стараюсь помогать в таких ситуациях и делах, в которых мне кажется, есть примеси политического преследования... С Трухановым у нас давняя история дружбы, мы вместе были еще в Раде 7 созыва. Поэтому у меня мотивация только дружеская, — рассказал Вадим Новинский.

По словам Вадима Новинского, у него нет в Одессе никаких бизнес-интересов.

Он также добавил, что также помогал в подобных делах Михаилу Чечетову и Елене Лукаш.

Напомним, вчера стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог по делу об участии в преступной организации и присвоении земель города. Сумма в размере 30,2 миллиона гривен была внесен на счет вечером 23 ноября.