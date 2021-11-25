Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц является «обычной практикой».
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
Как известно, журналисты опубликовали расследование о праздновании 50-летия главы ОП Андрея Ермака. Они утверждают, что гостей в резиденцию президента в Карпатах, где проходило празднование, доставляли вертолетами ГСЧС. Офис президента и сам Андрей Ермак это отрицают.
— Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет, — проинформировал Денис Монастырский.
Министр отметил, что это «совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, процедуры, используют ведомственную авиацию».
— Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом президента. Но по протоколам, это (ведомственная авиация, — прим.) может использоваться соответствующими должностными лицами, — уточнил министр.
Напомним, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал о попытках договориться об интервью с главой Офиса президента Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским по Вагнергейту.
Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц является «обычной практикой».
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
Как известно, журналисты опубликовали расследование о праздновании 50-летия главы ОП Андрея Ермака. Они утверждают, что гостей в резиденцию президента в Карпатах, где проходило празднование, доставляли вертолетами ГСЧС. Офис президента и сам Андрей Ермак это отрицают.
— Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет, — проинформировал Денис Монастырский.
Министр отметил, что это «совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, процедуры, используют ведомственную авиацию».
— Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом президента. Но по протоколам, это (ведомственная авиация, — прим.) может использоваться соответствующими должностными лицами, — уточнил министр.
Напомним, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал о попытках договориться об интервью с главой Офиса президента Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским по Вагнергейту.