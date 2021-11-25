Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц является «обычной практикой».

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Как известно, журналисты опубликовали расследование о праздновании 50-летия главы ОП Андрея Ермака. Они утверждают, что гостей в резиденцию президента в Карпатах, где проходило празднование, доставляли вертолетами ГСЧС. Офис президента и сам Андрей Ермак это отрицают.

— Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет, — проинформировал Денис Монастырский.

Министр отметил, что это «совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, процедуры, используют ведомственную авиацию».

— Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом президента. Но по протоколам, это (ведомственная авиация, — прим.) может использоваться соответствующими должностными лицами, — уточнил министр.

Напомним, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал о попытках договориться об интервью с главой Офиса президента Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским по Вагнергейту.