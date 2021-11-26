Боевики 25 ноября 14 раз нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе, причем четыре раза использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики обстреливали позиции около таких населенных пунктов:
Потерь среди украинских военных нет. В штабе отметили, что военные ООС открывали ответный огонь, но из незапрещенного вооружения.
По состоянию на 7 часов 26 ноября нарушений «тишины» не фиксировали.
Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что места для строительства двух новых гражданских аэропортов на востоке Украины уже определены – в министерстве ожидают окончательное подтверждение от ВСУ.
Боевики 25 ноября 14 раз нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе, причем четыре раза использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики обстреливали позиции около таких населенных пунктов:
Потерь среди украинских военных нет. В штабе отметили, что военные ООС открывали ответный огонь, но из незапрещенного вооружения.
По состоянию на 7 часов 26 ноября нарушений «тишины» не фиксировали.
Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что места для строительства двух новых гражданских аэропортов на востоке Украины уже определены – в министерстве ожидают окончательное подтверждение от ВСУ.