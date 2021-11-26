Боевики 25 ноября 14 раз нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе, причем четыре раза использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции около таких населенных пунктов:

Луганское — трижды из гранатометов разных систем;

Авдеевка — дважды из минометов 82-го и 120-го калибров;

Лебединская — из минометов 120-го калибра;

Южное — из стрелкового оружия;

Новотошковское — дважды из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

Катериновка — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Попасная и Новоалександровка — из гранатометов разных систем;

Красногоровка — из минометов 82-го калибра;

Светлодарск — из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских военных нет. В штабе отметили, что военные ООС открывали ответный огонь, но из незапрещенного вооружения.

По состоянию на 7 часов 26 ноября нарушений «тишины» не фиксировали.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что места для строительства двух новых гражданских аэропортов на востоке Украины уже определены – в министерстве ожидают окончательное подтверждение от ВСУ.