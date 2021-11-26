Сообщения об угрозе эскалации между Россией и Украиной являются информационной войной, направленной на внутреннюю аудиторию Российской Федерации.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Цензор.НЕТ.

— С 2014 года идет гибридная война. Гибридная война имеет разные проявления, в том числе одним из основных элементов является информационная война и вот сейчас мы с вами видим очередное развертывание, очередную эскалацию в первую очередь именно информационной войны, – отметил Алексей Резников.

Он обратил внимание на то, что все звучащие из кремлевских рупоров месседжи направлены на внутреннюю аудиторию.

— Они сегодня накручивают истерию именно в своей среде, для своего русского народа, чтобы иметь возможность оправдать возможную агрессию, которую, возможно, они захотят совершить, – отметил Алексей Резников.

Министр обороны также считает, что сегодня происходит проверка демократического мира на устойчивость и способность противостоять агрессивной политике РФ.

— Проходит сейчас стресс-тест НАТО, проходит стресс-тест Европейского Союза, начался он с Литвы, затем продолжился в Польше. Они вообще раскачивают мир на гибкость, и я соглашаюсь, что это «приглашение на танец» президента Байдена, – подчеркнул Алексей Резников.

Ранее сообщалось, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

Позже вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, что в случае начала военных действий России против Украины Верховная Рада в течение нескольких часов соберется на заседание для введения чрезвычайного или военного положения в стране.