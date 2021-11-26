Посольство Украины в Испании обратилось к министру образования страны с требованием отозвать тираж учебников, где аннексированный Крым указан как часть России.

Первым об ошибке в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства «Edelvives» сообщил пользователь Facebook Богдан Довгань.

— В связи с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовке Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства «Edelvives» о принадлежности Крымского полуострова РФ, – говорится в сообщении дипломатического представительства в Facebook.

Посол поднял вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании. Он также попросил, чтобы в дальнейшем министерство не допускало одобрения таких учебников для учебных заведений Испании.

Отдельно посольство призвало украинцев, выявивших аналогичные нарушения, не только публиковать посты в социальных сетях, а обращаться в издательства и государственные учреждения стран, где были зафиксированы такие случаи, поскольку «коллективные обращения делают свое дело».

Напомним, что украинский телеканал «Дом» получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за показ в эфире карты, на которой Крым обозначен как территория России.