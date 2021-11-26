На сегодняшнюю пресс-конференцию Владимира Зеленского не пригласили ни одного из польских репортеров. В ответ они предложили поговорить с президентом в кафе.

О ситуации написал журналист Radio Wnet Павел Боболович.

За день до начала пресс-конференции стало известно, что ОП согласовал список из 30 журналистов. Из иностранной прессы пропуски дали AFP, BBC, Bloomberg, Deutsche Welle и Reuters. Никого из соседней Польши в перечне не было.

— Поскольку мы не можем принять участие в вашей пресс-конференции (никто из представителей польских СМИ, живущих в Украине, не был приглашен на конференцию), принимая во внимание значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем вас, господин президент, на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве, — написали письмо несколько польских журналистов.

Они добавили, что готовы учесть напряженный президентский график работы и встретиться в любое удобное для Владимира Зеленского время.

Как сообщалось, журналисты всемирно известных СМИ намерены судиться с польской армией из-за незаконного задержания.