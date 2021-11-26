Президент Владимир Зеленский заявил, что готовящийся государственный переворот, о котором ему донесли спецслужбы, направлен на смену действующего руководства страны.

Об этом он рассказал в рамках прессмарафона 26 ноября, передает НикВести.

Ранее сообщалось, что у Владимира Зеленского есть информация об участии Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

– Некоторые представители Российской федерации и некоторые товарищи из Украины обсуждают то, что общество якобы готово и нужно донести информацию, что сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота, скажем так, смену действующего руководства – это и есть государственный переворот. Я думаю, что это информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня, против государства, – заявил Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что по Конституции в Украине существует процедура смены действующего президента – импичмент. Верховная Рада при совершении государственной измены президентом Украины может досрочно прекратить его полномочия, устранив с поста.

Ранее Владимир Зеленский назвал своего предшественника Петра Порошенко товарищем Петей" и заявил, что вместе экс-начальником разведки Минобороны Василием Бурбой планировал акцию, направленную на то, чтобы пошатнуть отношения Украины и США.