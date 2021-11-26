В Москве назвали слова Владимира Зеленского о том, что РФ намеревалась устроить государственный переворот, беспочвенными.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на РосСМИ.

В частности, мнение Путина транслировал его пресс-секретарь.

— У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами, — прокомментировал Дмитрий Песков.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявлял, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче при участии представителей России.