Президент Владимир Зеленский не отвергает сценарий с баллотированием на второй срок, но против общественной воли гарантирует не идти.

Вопрос про политическое будущее прозвучал от журналистки Сони Кошкиной во время пресс-конференции в пятницу, 26 ноября.

Главный редактор «Левого Берега» поинтересовалась планами президента на следующую каденцию.

— Я не принял это решение – решать будет общество. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, я не планирую себе в голове такую сложную стратегию. Это связано будет с поддержкой моей личности народом Украины. Не манипулятивными рейтингами, потому что они разные, — начал глава государства.

Маркером народной любви он назвал реакцию прохожих при встрече его на улице.

— Принимать это решение точно буду с семьей —у меня взрослые дети, потому что они все страдают из-за моей профессии. Во-вторых, есть много вызовов, о которых я сказал, что хочу закончить и сделать. Смогу сделать — молодец, подумаю. Не смогу — тогда вряд ли, — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, более 57% украинцев выступали против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году.