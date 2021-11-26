Сдача в эксплуатацию отделения радиологии в Николаевском областном онкологическом центре может затянуться до конца следующего года.

Это связано с дополнительными строительными работами, которые собирается заказать Департамент градостроения, архитектуры, капитального строительства и сопровождения инфраструктурных объектов ОГА у фирмы «Антарес-Буд», как сообщали ранее НикВести.

Предприятие получит еще 13 миллионов 932 тысячи гривен за ремонт радиологического отделения.

При этом руководство Николаевской облгосадминистрации уже несколько раз анонсировало открытие радиологического корпуса.

Например, в мае 2021 года губернатор Виталий Ким говорил, что знаковым объектом, открытие которого приурочат к 30-й годовщине Независимости по поручению Офиса Президента, станет радиологическое отделение в областном онкоцентре. Однако отделение открыто не было. Как писал в августе Svidok.info, Виталий Ким сообщил, что работы уже завершены.

Также в августе глава облсовета Анна Замазеева сообщала, что затягивание ввода отделения в эксплуатацию связано с отсутствием источника для аппарата Terabalt. Чешская компания, у которой в 2019 году купили аппарат для радиологического отделения Николаевского областного онкодиспансера, пообещала в течение нескольких месяцев найти источник для оборудования. Работу самого отделения обещали запустить до конца года. Перед этим оказалось, что чехи не могут купить источник, поскольку его производит Россия.

Отметим также, что в сентябре 2020-го УКС обещал закончить работы до конца года. Но по состоянию на март 2021 года общая сметная стоимость объекта составила больше 122 миллионов гривен, сообщали в облгосадинистрации. Тогда работы были выполнены на 85%.

Ранее руководство Николаевского облсовета инициировало расследование в отношении экс-чиновников Управления капстроительства ОГА и представителей фирмы «Антарес-БУД» из-за затягивания ввода в эксплуатацию нового оборудования в радиологическом отделении онкоцентра.

Компания «Антарес–БУД», в частности, известна тем, что четыре года строила травмпункт на территории Больницы скорой медицинской помощи. Работы начались еще с 2015 года. В феврале 2017 года главврач БСМП Александр Демьянов в интервью изданию «Новости-N» заявил, что строительство травмпункта закончат к концу 2017 года.

19 октября 2017 года тогдашний заместитель мэра по гуманитарным вопросам Евгений Шевченко во время публичного отчета заявил, что травмпункт в БСМП будет достроен до конца первого квартала 2018 года. Но в марте 2018 года в мэрии сообщили, что надеются закончить работы до конца 2018 года. Главврач БСМП Александр Демьянов тогда также заявил, что новое здание травмпункта будет достроено до ноября.

Тогда он также сообщил, что строительство трехэтажного здания травмпункта, работы по которому начались еще в 2016 году, обошлось в 16 миллионов гривен. В сентябре прошлого года во время пресс-конференции главный врач БСМП Александр Демьянов пообещал открыть новый травмпункт на территории больницы до 25 декабря 2018 года.

В ноябре начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай не смогла сказать, когда будет завершено строительство нового травмпункта на территории Больницы скорой медицинской помощи Николаева. А в декабре мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что главврач БСМП Александр Демьянов подписал с подрядчиком контракт сроком до конца 2019 года, хотя изначально планировалось, что работы будут завершены до конца 2018 года.

В итоге в марте 2019 года в мэрии уже в шестой раз перенесли сроки окончания работ по строительству травмпункта.

В свою очередь на то время народный депутат Украины Борис Козырь заявил, что правоохранительные органы должны проверить строительство травматологического пункта в БСМП.