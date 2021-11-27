Президент Владимир Зеленский своими действиями сам провоцирует государственный поворот в Украине, о котором упомянул в ходе своей пресс-конференции 26 ноября.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

В частности, Арсений Яценюк вспомнил попытки Владимира Зеленского действовать в угоду Российской Федерации.

— Единственный человек, который провоцирует так называемый государственный переворот, о котором сегодня говорил президент, — это сам Владимир Зеленский. Господин президент, не пытайтесь договориться с россиянами, как вы хотели пускать воду в Крым. Как вы хотели в свое время, чтобы были совместные инспекции украинских вооруженных сил с Россией. Как вы хотели проводить выборы в Донецке и Луганске в угоду России? Господин президент, не провоцируйте Украину к тому, чтобы было внутреннее противостояние, — заявил Арсений Яценюк.