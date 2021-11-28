Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда считает, что журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба самостоятельно прыгнула на кортеж президента Владимира Зеленского, назвав такие действия целенаправленной провокацией.

Свою позицию он опубликовал в своем профиле в Instagram, пишут НикВести.

Как известно, после завершения пресс-марафона президента Владимира Зеленского его охрана блокировала неаккредитованных журналистов, врезультате чего журналистке «Прямого» Анне Дзьобе были нанесены травмы.

Максим Бревда обвинил журналистку в «животном поведении» и добавил, что работники охраны президента выполняли свою работу.

— Я все понимаю и тоже могу высказывать критику президенту, но это ненормальное поведение журналистов – просто провокаторы. Есть какая-то этика, а не как собаки лаять. Есть моменты, есть пробелы, но кто-то был в этой шкуре? С одной стороны олигархи, с другой стороны давление США и России, ещё с другой – свои же в команде, кто, прикрываясь президентом, делает свои дела. Но это не поведение вменяемых журналистов, это целенаправленная провокация. Какие вопросы к охране? Они делают свою работу. Еб***тые. Журналистка упала. Так может журналистку научить манерам не прыгать на машины? Боженька, все ловим журналистку. Была б моя охрана, она б ещё пару раз упала за такое животное поведение, – считает Максим Бревда.

Он также опубликовал скриншот с олигархами и подконтрольными им средствами массовой информации, где указано, что телеканал «Прямой» контролирует лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что некоторые журналисты фамильярно к нему относятся, а также заявил, что Офис президента не должен давать СМИ информацию «по щелчку».