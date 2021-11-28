Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда считает, что журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба самостоятельно прыгнула на кортеж президента Владимира Зеленского, назвав такие действия целенаправленной провокацией.
Свою позицию он опубликовал в своем профиле в Instagram, пишут НикВести.
Как известно, после завершения пресс-марафона президента Владимира Зеленского его охрана блокировала неаккредитованных журналистов, врезультате чего журналистке «Прямого» Анне Дзьобе были нанесены травмы.
Максим Бревда обвинил журналистку в «животном поведении» и добавил, что работники охраны президента выполняли свою работу.
— Я все понимаю и тоже могу высказывать критику президенту, но это ненормальное поведение журналистов – просто провокаторы. Есть какая-то этика, а не как собаки лаять. Есть моменты, есть пробелы, но кто-то был в этой шкуре? С одной стороны олигархи, с другой стороны давление США и России, ещё с другой – свои же в команде, кто, прикрываясь президентом, делает свои дела. Но это не поведение вменяемых журналистов, это целенаправленная провокация. Какие вопросы к охране? Они делают свою работу. Еб***тые. Журналистка упала. Так может журналистку научить манерам не прыгать на машины? Боженька, все ловим журналистку. Была б моя охрана, она б ещё пару раз упала за такое животное поведение, – считает Максим Бревда.
Он также опубликовал скриншот с олигархами и подконтрольными им средствами массовой информации, где указано, что телеканал «Прямой» контролирует лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что некоторые журналисты фамильярно к нему относятся, а также заявил, что Офис президента не должен давать СМИ информацию «по щелчку».
Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда считает, что журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба самостоятельно прыгнула на кортеж президента Владимира Зеленского, назвав такие действия целенаправленной провокацией.
Свою позицию он опубликовал в своем профиле в Instagram, пишут НикВести.
Как известно, после завершения пресс-марафона президента Владимира Зеленского его охрана блокировала неаккредитованных журналистов, врезультате чего журналистке «Прямого» Анне Дзьобе были нанесены травмы.
Максим Бревда обвинил журналистку в «животном поведении» и добавил, что работники охраны президента выполняли свою работу.
— Я все понимаю и тоже могу высказывать критику президенту, но это ненормальное поведение журналистов – просто провокаторы. Есть какая-то этика, а не как собаки лаять. Есть моменты, есть пробелы, но кто-то был в этой шкуре? С одной стороны олигархи, с другой стороны давление США и России, ещё с другой – свои же в команде, кто, прикрываясь президентом, делает свои дела. Но это не поведение вменяемых журналистов, это целенаправленная провокация. Какие вопросы к охране? Они делают свою работу. Еб***тые. Журналистка упала. Так может журналистку научить манерам не прыгать на машины? Боженька, все ловим журналистку. Была б моя охрана, она б ещё пару раз упала за такое животное поведение, – считает Максим Бревда.
Он также опубликовал скриншот с олигархами и подконтрольными им средствами массовой информации, где указано, что телеканал «Прямой» контролирует лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что некоторые журналисты фамильярно к нему относятся, а также заявил, что Офис президента не должен давать СМИ информацию «по щелчку».