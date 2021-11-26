После завершения пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского представители его охраны начали блокировать неаккредитованных журналистов, рядом со зданием. В результате они нанесли травмы журналистке «Прямого» Анне Дзьобе.

Об этом она рассказала в эфире «Прямого».

— Вот проход. Четыре балки. За ним стояли УГОшники, которые попросили журналистов отойти. Где-то около метра от них стояли мы. Стояли на этой линии. А вот за нашей спиной стоял автомобиль легковой, в который потом, как я понимаю, сел Владимир Зеленский. Сказать стопроцентно, был ли это Владимир Зеленский, к сожалению, не могу, с учетом того, что когда он проходил, без предупреждения УГОшники начали блокировать журналистов. И так получилось, что в моем случае мне просто было уходить некуда. И меня представители УГО столкнули на капот автомобиля, после чего с капота автомобиля меня повалили на землю, и коллеги уже оттаскивали меня из-под ног. Вот так завершилась пресс-конференция Владимира Зеленского, — рассказала Анна Дзьоба.

Анна Дзьоба рассказала, что сейчас вместе с представителями УГО ожидает прибытия скорой помощи. Журналистка опровергла тот факт, что ее сбила машина, как начали писать в СМИ. На самом деле ее просто свалили на машину, а уже оттуда столкнули. В результате Анна Дзьоба получила травму.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что некоторые журналисты фамильярно к нему относятся, а также заявил, что ОП не должен давать СМИ информацию «по щелчку».